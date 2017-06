Vicenza, si può ripartire da Zaccardo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dietrofront per quanto riguarda la posizione di Cristian Zaccardo al Vicenza. Se fino a qualche giorno fa l'ex campione del mondo pareva essere prossimo alla rescissione con il club, adesso qualcosa è cambiato: come riporta il sito biancorossi.net, infatti, il difensore potrebbe rimanere in Veneto spalmandosi l'ingaggio.