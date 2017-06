Virtus Francavilla, occhi puntati su Vasco della Roma

© foto di Federico Gaetano

Inizia a muovere i primi passi sul mercato la Virtus Francavilla, reduce dal quinto posto nel campionato di Lega Pro girone C. Per il centrocampo uno dei nomi che piace alla società bianco azzurra, è quello di Lorenzo Vasco, centrocampista di proprietà della Roma, lo scorso anno in prestito per i primi sei mesi al Sudtirol e poi alla Fidelis Andria. Il classe 1997 nel suo primo anno tra i grandi ha totalizzato 17 presenze. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.