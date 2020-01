Alessio Romagnoli, presente al Milan e futuro incerto: la Roma il passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Roma al Milan e un futuro tutto da scrivere. Alessio Romagnoli è senza dubbio uno dei migliori giovani difensori italiani in questo momento ma con i rossoneri in piena difficoltà nella prossima stagione potrebbe cambiare aria. Difficile al momento fare previsioni, visto anche che stiamo parlando del capitano del Diavolo ma il fatto che in Nazionale sia stato scavalcato nelle gerarchie da Acerbi fanno sì che anche lo stesso giocatore possa pensare di andare via. Nato e cresciuto calcisticamente nella Roma ha esordito in Serie A il 16 febbraio 2014 contro la Sampdoria e proprio in blucerchiato, nella stagione successiva si è messo in mostra totalizzando 30 presenze e due gol in campionato. Successivamente il passaggio al Milan, nell'estate 2015, fino a diventare un punto fermo per tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina rossonera negli ultimi anni. Il suo palmares vanta soltanto la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus ai rigori nel 2016. Oggi Romagnoli compie 25 anni.

Sono nati oggi anche Ottmar Hitzfeld, Andrea Carnevale, Roberto Rambaudi, Robert Prosinecki, Borja Valero, Pablo Daniel Osvaldo, Salvatore Sirigu, Ishak Belfodil, Samuele Longo, Emre Can e Axel Witsel.