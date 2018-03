Alexis Sanchez, il Nino Maravilla scovato dagli scout dell'Udinese

© foto di Imago/Image Sport

Da ragazzino, quando era un talento in erba e poco più, si meritò il soprannome di Nino Maravilla. Nato calcisticamente nel Cobreloa, nel 2006-2007 giocò nel Colo Colo, iniziando a far vedere i primi numeri. Il salto, per Alexis Sanchez, avvenne l'anno seguente col passaggio al River Plate, poi i tre anni all'Udinese. L'esperienza in bianconero gli garantirà la chiamata del Barcellona, che per il suo cartellino sborserà qualcosa come 48 milioni di euro. In blaugrana Sanchez farà bene, ma la non titolarità gli consiglia di cambiare aria e dal 2014 gioca nell'Arsenal di Arsene Wenger. Nei Gunners Sanchez è la stella assoluta, così come nella Nazionale cilena con cui conta già oltre 100 presenze. In carriera ha vinto tantissimo: 2 campionati cileni, un campionato argentino, 2 supercoppa di Spagna, una Coppa di Spagna, un Campionato spagnolo, due Coppe d'Inghilterra, due Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Mondo per Club e soprattutto due Copa America col Cile. Oggi Alexis Sanchez compie 29 anni.

Sono nati oggi anche Renato Buso, Ryan Babel, Lazaros Christodoulopoulos, Iker Muniain, Ali Adnan, Karim Benzema, e M'Baye Niang.