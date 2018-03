Andrea Belotti, il bomber del Toro che alza la cresta dopo ogni gol

© foto di Federico Gaetano

Soprannominato il Gallo per la sua esultanza dopo ogni gol, Andrea Belotti ha iniziato a tirare calci al pallone nella Grumellese. Dal 2006 al 2013 ha giocato nell'Albinoleffe iniziando a farsi notare come uno dei migliori prospetti offensivi del calcio italiano. Nel 2013 passa al Palermo, in Serie B e con i rosanero farà anche l'esordio in serie A nella stagione successiva. Nell'estate del 2015 firma per il Torino. Una stagione di ambientamento, nella quale arrivano comunque 12 reti a fine campionato, fino all'exploit dello scorso anno e alle incessanti voci di mercato durate tutta l'estate, accompagnate dal pesante cartellino con su scritto il suo prezzo: 100 milioni di euro. Un po' Ciccio Graziani un po' Gianluca Vialli, Belotti è il prototipo del centravanti moderno e fa della forza fisica e dell'esplosività le sue doti migliori, abbinate chiaramente allo spiccato senso per il gol. Dopo un buon avvio in questa stagione, l'infortunio, il ritorno in campo e la cocente delusione per l'esclusione dal Mondiale di Russia contro la Svezia. Oggi il Gallo compie 24 anni.

Sono nati oggi anche Geremi, Ashley Cole, Martin Demichelis e Jorginho.