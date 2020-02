vedi letture

Angelo Peruzzi, storia di Juve e Lazio: campione del mondo nel 2006

Il 16 febbraio del 1970 a Blera in provincia di Viterbo, nasce Angelo Peruzzi, considerato uno dei portieri Italiani migliori di sempre. Cresce nelle giovanili della Roma, con la quale fa il suo esordio in Serie A e vince una Coppa Italia nel 1991. Nella stagione 90/91 viene trovato positivo ad un controllo antidoping e viene squalificato per 12 mesi, poi passa alla Juventus per cui gioca per otto stagioni fino al ’99 vincendo prima una Coppa UEFA con Giovanni Trapattoni nel 1993 e poi, con l’arrivo di Lippi, vince 3 Scudetti, 2 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, una Champions League, una Supercoppa Europea e una coppa Intercontinentale. Sono questi i suoi anni migliori in cui il portiere mostra tutte le sue grandi qualità, senso del piazzamento, esplosività, reattività e con il passare degli anni tanta esperienza. Dopo gli anni bianconeri passa prima all’Inter per una stagione e poi milita per 7 anni alla Lazio, con la quale conquista ancora una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Pur non disputando nessuna partita nel 2006 come vice di Buffon, si laurea campione del mondo in Germania. Oggi Peruzzi compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Bebeto, Paolo Poggi, Diego Godin, Diego Capel, Andrea Ranocchia e Federico Bernardeschi.