Antonio Di Natale, bandiera dell'Udinese e recordman della Serie A

Sono tanti i record battuti in carriera da Antonio Di Natale, attuale sesto marcatore più prolifico della storia del calcio italiano con 209 reti in Serie A. Nato calcisticamente nelle giovanili dell'Empoli, Totò ha dovuto giocare in prestito nell'Iperzola, nel Varese e nel Viareggio prima di affermarsi al Castellani. In maglia azzurra giocherà 5 stagioni, dal '99 al 2004, prima di trasferirsi all'Udinese dove resterà fino al termine della carriera. 12 anni di bianconero che lo hanno reso uno dei giocatori più amati di sempre, non solo dal popolo friulano. Attaccante rapido, di grandissima tecnica e senso del gol, Di Natale ha guidato l'Udinese dal 2004 al 2016 portando i colori bianconeri fino in Champions League. La sua esperienza con la Nazionale italiana, con alterne fortune, è durata 10 anni durante i quali Di Natale ha raggiunto le 42 presenze condite da 11 gol. In carriera Totò ha vinto per due anni consecutivi la classifica di capocannoniere in Serie A. Oggi Antonio Di Natale compie 41 anni.

Sono nati oggi anche Maurizio Ganz e Leonardo Morosini.