Antonio Juliano, storia del Napoli e campione d'Europa con l'Italia

506 gare disputate con la maglia del Napoli e 38 reti realizzate. Antonio Juliano è stato una vera e propria bandiera del club azzurro dal 1961 al 1978, centrocampista e capitano partenopeo vincitore della Coppa Italia nella stagione 1975/76. Soltanto la sua ultima stagione da calciatore professionista al Bologna gli ha impedito di giocare per tutta la carriera al Napoli, ma il giocatore resterà per sempre legato solo e soltanto alla società campana. Con la Nazionale ha invece disputato 18 gare, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel Mondiale in Messico 1970. Oggi Juliano compie 75 anni e dopo essere stato dirigente del Napoli svolge adesso il ruolo di opinionista.