Carlo Cudicini, dagli inizi col Milan al decennio in maglia Blues

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Figlio d'arte, nato calcisticamente nel Milan, dopo diversi prestiti e pochissime apparizioni con la maglia rossonera, Carlo Cudicini nel '97 decise di rimettersi in gioco dal Castel di Sangro. Nel club giallorosso rimase 2 anni, fino al '99 quando Gianluca Vialli lo volle con sè al Chelsea. Arrivato come riserva, si guadagnò il posto da titolare nel giro di poche settimane. Nel 2002, a testimonianza della felice intuizione dello stesso Vialli, fu nominato miglior portiere della Premier League. Anche con Ranieri Cudicini mantenne i gradi di titolare, persi solo nel 2004-2005 con l'arrivo di José Mourinho e soprattutto Petr Cech. Nel 2009, dopo 10 anni, lasciò i Blues per passare al Tottenham, dove giocò per 4 stagioni. Chiuse la carriera nel 2013, dopo una stagione in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Oggi è preparatore dei portieri per la nazionale under 21 dell'Irlanda e ambasciatore del Chelsea. In carriera il numero uno, londinese di adozione, ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, due campionati inglesi, 3 Coppe d'Inghilterra, 2 Coppe di lega inglesi, due Community Shield e una Supercoppa UEFA. Oggi Carlo Cudicini compie 45 anni. Sono nati oggi anche Daniele Carnasciali, Massimo Maccarone, Joseph Yobo, Mattia Valoti, Bertrand Traore, Sebastiano Luperto e Andres Tello.