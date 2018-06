Cesc Fabregas, dal Barça al Chelsea: il più giovane a far gol con l'Arsenal

© foto di Imago/Image Sport

Cesc Fabregas, il più giocane giocatore ad aver segnato con la maglia dell'Arsenal. Nato nella Cantera del Barcellona nel 2003 fu a un passo dall'Inter, prima che i Gunners, e in particolare Arsene Wenger, lo strappasse ai blaugrana. A Londra ha disputato 303 partite, segnando 57 reti e diventando protagonista. Si è fatto conoscere, ha fatto sì che tutta Europa cominciasse a parlare di lui e ha richiamato le attenzioni del Barcellona, anche del 2011 lo ha riportato a casa: 151 presenze e 42 gol in blaugrana, prima del ritorno in Premier League, questa volta però con la maglia del Chelsea, cosa non certo gradita dai tifosi dell'Arsenal. Con la maglia della sua Nazionale ha giocato 103 partite e segnato 14 reti, laureandosi due volte campione d'Europa e una del Mondo. Con i vari club ha invece vinto una Community Shield, una FA Cup, due Supercoppe di Spagna, una Copa del Rey, una Liga, una coppa di Lega inglese, due Premier League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club. Oggi Fabregas compie 31 anni.

Sono nati oggi anche Guillermo Barros Schelotto, Eric Djemba Djemba, Ruben Olivera, Fernandinho e Radja Nainggolan.