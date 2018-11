Chris Woods, storico secondo di Shilton. E vincente col Nottingham

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stato per tanti anni il secondo di Peter Shilton. Prima nel mitico Nottingham Forest, poi nella Nazionale inglese. Nonostante i pochissimi minuti a disposizione nell'avventura ai Tricky Trees, Chris Woods dopo gli anni nelle giovanili e le tre stagioni in prima squadra avrà aggiunto alla sua bacheca un titolo inglese, 2 Coppe di Lega, un Charity Shield e, soprattutto, la Coppa dei Campioni del '78-'79. Dopo il Nottingham Forest giocherà al QPR, al Norwich (con cui vincerà, questa volta da protagonista, una Coppa di Lega), ai Rangers in Scozia (4 campionati e 4 Coppe di Lega), allo Sheffield e al Reading, prima di volare ai Colorado Rapids e chiudere fra Southampton, Sunderland e Burnley. Oggi Chris Woods compie 59 anni.

Sono nati oggi anche Herbert Neumann, Renzo Castagnini, Thomas Vermaelen, Vlad Chiriches, Andreu Fontas, Roman Burki e Samuel Umtiti.