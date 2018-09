Cristian Fabbiani, l'Orco che esultava con la maschera di Shrek

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di gol durante la sua carriera non ne ha mai segnati tantissimi, ma Cristian Fabbiani, per tutti semplicemente 'L'Orco', ha trovato comunque il modo di far parlare di se. Nato calcisticamente nel Lanus, Fabbiani è un attaccante argentino dalla corporatura più che robusta. Ma quello legato alla sua statura e al suo peso è solo uno dei motivi del suo soprannome. Nel 2003-2004 passò in prestito al Palestino e proprio in quell'occasione ideò un'esultanza del tutto particolare. Dopo ogni gol (16 in 25 presenze), Fabbiani alzava le braccia al cielo e indossava una maschera di Shrek, noto film d'animazione della DreamWork. E lui su questo soprannome ci ha giocato un po' per tutta la carriera. Anche perché il personaggio Fabbiani, oltre che il calciatore, si prestava bene ai titoli di giornali e tv. Se non avesse avuto qualche (forse troppi) chilo in più del concesso, assicurano in Argentina, avrebbe avuto poco da invidiare ad un certo Zlatan Ibrahimovic. Fuori dal campo, invece, si è sempre considerato un donnaiolo di prima categoria. In carriera El Ogro ha vestito anche le maglie del Beitar Gerusalemme, Cluj, Newell's Old Boys, River Plate, All Boys, Independiente Rivadavia, Sport Boys Warnes, Estudiantes San Luis, LDU Portoviejo e Deportivo Merlo.

Oggi Fabbiani compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Gerard Houllier, Jose Pekerman, Gareth Southgate, Paolo Montero, Samuel Kuffour, Olof Mellberg, Julio Cesar, Jerome Boateng, Niklas Sule.