Daniel Bertoni, il Puntero campione del Mondo con un passato in Italia

© foto di Federico De Luca

Soprannominato 'El Puntero', in Italia ce lo ricordiamo con le maglie di Udinese, Napoli e, soprattutto, Fiorentina. Attaccante esterno in grado di giocare anche da centravanti, Daniel Bertoni iniziò la propria carriera nel Quilmes. Poi 5 anni all'Independiente che lo consacrarono come uno dei migliori talenti di tutta l'Argentina e lo portarono in Europa, al Siviglia. Nell'80 fu acquistato dall'ambiziosa Fiorentina (primo straniero dopo la riapertura delle frontiere), con cui restò 4 stagioni. Quindi un biennio al Napoli, dove incontrò il connazionale Diego Armando Maradona, prima di chiudere la carriera all'Udinese. Attaccante potente dotato di grandissima tecnica, aveva un tiro forte e preciso che gli consentì di segnare oltre 160 gol in carriera. In Italia non trovò fortuna a livello di successi, mentre andò meglio in Argentina e soprattutto con la Seleccion con cui vinse il Mondiale del '78 andando anche a segno nella finale contro l'Olanda. In patria il suo palmares parla di un campionato argentino, 3 Coppa Intramericana, 3 Copa Libertadores, una Coppa Intercontinentale (vinta contro la Juventus) e, come detto, il Mondiale.

Oggi Daniel Bertoni compie 63 anni.

