David Beckham, Spice Boy, sex symbol e un destro che faceva innamorare

David Beckham è stato uno dei migliori calciatori dell'era moderna, con un destro capace di far impazzire i portieri su ogni calcio di punizione. Ma lo Spice Boy è stato anche tanto altro: oltre che icona calcistica ha interpretato per anni il ruolo di sex symbol e di vera e propria azienda di marketing (nel 2008 è finito al quinto posto della classifica Forbes sulle celebrità più influenti al mondo). Tornando al calcio, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Tottenham. Quindi Alex Ferguson, a soli 16 anni, decise di scommettere sulle sue qualità balistiche e lo portò al Manchester United, dove rimase per 8 stagioni scendendo in campo 394 volte e segnando 85 reti. Nell'estate del 2003 passò al Real Madrid, con i Blancos che versarono nelle casse dei Red Devils 35 milioni di euro, mentre lo stesso giocatore firmò un contratto di quattro anni da sei milioni di euro a stagione. Alla scadenza, nel 2007, passò ai Los Angeles Galaxy, con le due esperienze al Milan che lo hanno fatto conoscere anche in Italia. Successivamente, nel 2013, ha chiuso la sua carriera all'ombra della Tour Eiffel, al Paris Saint Germain. Con la maglia della sua Nazionale ha invece giocato 115 gare mettendo a segno 17 reti e partecipando a tre edizioni dei Mondiali. Il suo palmares è molto ricco e questo da solo basterebbe a spiegare l'influenza che l'inglese ha avuto sul mondo del calcio. In tutto ha vinto sei titoli di Premier League, due FA Cup, due Charity Shield, una Supercoppa di Spagna, una Liga, due MLS Supporters' Shield, due campionati MLS, un campionato francese, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Oggi David Beckham compie 43 anni.

Sono nati oggi anche Luisito Suarez, Walter Sabatini, Giuseppe Dossena, Luigi Apolloni, Benoit Cauet, Alessandro Diamanti e Julian Brandt.