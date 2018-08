David Ospina, il Cafeteros che ha scelto Napoli alla soglia dei 30 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato in Italia solo negli ultimi giorni di mercato, David Ospina si sta progressivamente prendendo la porta del Napoli. Nato calcisticamente nell'Atletico Nacional, squadra della sua città in Colombia (Medellin), Ospina arrivò in Europa nel 2008 grazie ad una fortunata intuizione del Nizza, che per il suo cartellino pagò la contenuta cifra di 2 milioni di euro. Dopo 6 anni da assoluto protagonista in Costa Azzurra, Ospina prova il grande salto e passa all'Arsenal, dove resterà 4 anni e si metterà in mostra come uno dei portieri più affidabili in circolazione. Le ottime prestazioni lo portarono addirittura ad essere inserito nell'elenco dei candidati al Pallone d'Oro. Poi, durante l'ultima sessione di mercato, ecco l'interesse del Napoli dovuto all'infortunio di Alex Meret e l'arrivo al San Paolo, dove sta già iniziando a farsi conoscere. Assolutamente notevole anche il suo contributo alla causa della Colombia, con cui ha giocato 90 partite ufficiali. In carriere Ospina ha vinto 2 Coppe d'Inghilterra e 3 Community Shield. Oggi il numero uno azzurro compie 30 anni.

Sono nati oggi anche Roque Junior, Pepe Reina, Milan Bisevac, Rolando, Cedric Soares e Nicolas Tagliafico.