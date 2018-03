Davor Suker, capocannoniere a Francia '98: campione d'Europa a Madrid

Davor Suker è stato probabilmente l'attaccante croato più forte di tutti i tempi, capace di trascinare la sua Nazionale al terzo posto ai Mondiali del 1998 in Francia con sei reti. Nato calcisticamente nell'Osijek, è stata la Dinamo Zagabria a farlo conoscere al calcio che conta e con la maglia del club croato ha messo a segno 34 reti in 60 partite. Da quel momento il centravanti non si è più fermato, siglando 76 gol in 153 gare al Siviglia, 38 in 86 al Real Madrid e un totale di 15 in 58 tra Arsenal, West Ham e Monaco 1860, club nel quale ha chiuso la sua carriera da calciatore. Con la Nazionale croata è invece sceso in campo 69 volte, segnando la bellezza di 45 reti. Il suo palmares vanta una Liga, una Supercoppa di Spagna, una Champions League e una Coppa intercontinentale, e in più è stato eletto per cinque volte calciatore croato dell'anno, oltre a essere stato inserito nella FIFA 100. Oggi Suker compie 50 anni.

Sono nati oggi anche Alberigo Evani, Rivelinho, Anselmo Robbiati, Lilian Thuram e Ivan Tomic.