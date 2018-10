Dunga, il Cucciolo viola campione del mondo col suo Brasile

© foto di Balti Touati/PhotoViews

All'anagrafe fu registrato come Carlos Caetano Bledorn Verri, ma per tutti è sempre stato semplicemente Dunga. Centrocampista difensivo dai piedi educati, Dunga ha un lungo passato anche in Italia. Nato calcisticamente nell'Internacional, giocò anche con Corinthians, Santos e Vasco da Gama, prima di esser portato in Italia dalla Fiorentina che lo girò al Pisa. Dall'88 al '92 guidò la squadra viola, arrivando anche in finale di Coppa UEFA. Il '92-'93 indossò la maglia del Pescara, prima di volare in Germania per un paio di stagioni con lo Stoccarda. Dal '95 al '98 scelse i Jubilo Iwata, in Giappone, prima di chiudere la carriera dove tutto era iniziato, nell'Internacional. Dunga, grazie alle sue innate qualità di leader, è stato anche capitano della Nazionale brasiliana con cui ha vinto da protagonista il Mondiale del '94, oltre ad una lunga serie di Coppe America e Confederations Cup. Dopo la fine della carriera da calciatore si è seduto in panchina: prima guidando la Nazionale olimpica del Brasile, poi la Seleçao dal 2006 al 2010. Quindi Al-Rayyan, Internacional e ancora il Brasile, dal 2014 al 2016. In carriera, facile immaginarlo, ha vinto tantissimo: 4 campionati Gaucho, una Taça Guanabara, un Campionato Carioca, un Campionato giapponese, una Coppa Yamazaki Nabisco, una Coppa Mitropa, due Coppa America, un Mondiale e una Confederations Cup. Da allenatore, invece, ha alzato al cielo una Copa America e una Confederations Cup. Oggi Dunga compie 55 anni.

Sono nati oggi anche Alberto Bigon, Marco Van Basten, Grigoris Georgatos, Simao, Massimo Gobbi, Mario Sampirisi e Marcus Rashford.