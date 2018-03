Eden Hazard, fenomeno Blues con il sogno chiamato Pallone d'Oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da molti è considerato il miglior giocatore belga di tutti i tempi. Eden Hazard nel corso della sua carriera è stato spesso paragonato a mostri sacri come Messi e Ronaldo: le qualità in fondo ci sono tutte, forse ciò che gli manca è solo la forza di trascinare da solo la propria squadra nei momenti di difficoltà. Protagonista fisso delle pagine di Don Balon, Hazard nasce calcisticamente nel Lilla per poi passare, nel 2012, al Chelsea. I Blues per assicurarsi questo talentuoso ragazzino di 21 anni spesero addirittura 40 milioni di euro. Giocatore dalla tecnica sopraffina, è stato l'assoluto protagonista delle ultime stagioni del Chelsea. Il suo sogno, mai nascosto, è la vittoria del Pallone d'Oro, ma l'opinione pubblica lo inserisce comunque sempre dopo Messi, Ronaldo e Neymar. Il suo palmares fino ad ora parla di un campionato francese, una Coppa di Francia, due Premier League, una Coppa di Lega e un'Europa League. Oggi Hazard compie 27 anni.

Sono nati oggi anche Marco Simone, Marco Storari, Davide Astori e Roberto Pereyra.