Emerson, il Puma tricolore con la Roma e colonna della Juventus

© foto di Giacomo Morini

Emerson Ferreira da Rosa, conosciuto da tutti semplicemente come Emerson, è stato uno dei migliori centrocampisti degli anni 2000 capace di vincere molti trofei con vari club. Cresciuto in Brasile al Gremio fu il Bayer Leverkusen a portarlo in Europa nell'estate del 1997, ma nel 2000 la Roma di Franco Sensi lo acquistò per dare vita a quella squadra che riuscì a vincere lo Scudetto nel 2001, anche grazie al suo apporto, soprattutto nella seconda parte della stagione, visto che all'inizio della sua avventura in giallorosso subì la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro. Dopo 145 presenze e 21 reti in quattro stagioni il brasiliano passò alla Juventus, dove rimase due anni prima di approdare al Real Madrid. Un solo anno in Spagna e poi il ritorno in Italia, al Milan, dove a causa dei tanti infortuni non riuscì però ad esprimersi al meglio. Con la maglia della sua Nazionale ha totalizzato 73 presenze e 6 reti, partecipando a due edizioni dei Mondiali e saltando quello del 2002 a causa di un infortunio alla spalla rimediato a pochi giorni dall'inizio della rassegna iridata. Nella sua carriera il centrocampista ha vinto due Coppe del Brasile, due Campionati Gaucho e uno brasiliano, uno Scudetto, più quello revocato del 2004/2005, una Liga, una Copa Libertadores, una Recopa sudamericana, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club, oltre alla Copa America del 1999 e alla Confederations Cup del 2005. Oggi Emerson compie 42 anni.