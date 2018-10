Fabian O'Neill, El Mago del Cagliari che ha sperperato un patrimonio

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Il suo soprannome era El Mago, logico aspettarsi tanto dalla carriera di Fabian O'Neill. Centrocampista offensivo dalle grandi qualità tecniche, O'Neill nasce calcisticamente nel Nacional. Nel '95 arriva in Italia grazie al Cagliari, dove giocherà 5 stagioni segnando 12 reti in 120 partite. Dopo il quinquennio isolano, passa alla Juventus dove in una stagione e mezzo non riesce però ad imporsi anche a causa di una forma fisica non proprio eccellente. A gennaio del 2002 passa al Perugia per poi tornare al Cagliari al termine della stagione. La seconda esperienza cagliaritana però non fu fortunata e a fine anno tornerà in patria, di nuovo al Nacional. Definito da Zinedine Zidane come 'il giocatore più talentuoso che abbia mai visto', O'Neill è recentemente tornato al centro della cronaca per un'intervista in cui ha confessato di aver speso il proprio capitale, circa 14 milioni di dollari, in 'cavalli lenti e donne veloci'. Oggi Fabian O'Neill compie 45 anni.

Sono nati oggi anche Aldo Maldera, Cristiano Bergodi, Giuseppe Scienza, Tomislav Rukavina, Digao, Marco Capuano e Ahmed Musa.