Felix Magath, da bandiera dell'Amburgo a vincente con Bayern e Wolfsburg

© foto di Gaetano Mocciaro

La carriera di Felix Magath è stata segnata principalmente da due squadre: l'Amburgo prima e il Bayern Monaco poi. Una da giocatore, l'altra da allenatore. Dopo gli inizi nel Saarbrucken, nel '76 arrivò la chiamata dell'Amburgo, club con cui giocò per 10 stagioni vincendo tutto il possibile. Fra i successi, anche la Coppa Campioni dell''83 alzata al cielo proprio grazie ad un suo gol nella finale contro la Juventus. Chiuso col calcio giocato divenne allenatore: Amburgo, Norimberga, Werder, Eintracht, Stoccarda e quindi Bayern Monaco, dal 2004 al 2007. Dopo i successi bavaresi, Magath riuscì pure nell'impresa di portare a Wolfsburg il primo titolo nazionale della storia del club. In carriera come detto ha vinto tantissimo. Da giocatore, sempre con l'Amburgo, 3 Campionati tedeschi, una Coppa dei Campioni e una Coppa delle Coppe, oltre all'Europeo del 1980. Da allenatore ha alzato al cielo 3 Campionati (3 col Bayern, uno col Wolfsburg), 2 Coppe di Germania e una Coppa di Lega tedesca. Oggi Felix Magath compie 66 anni.

Sono nati oggi anche Angelo Di Livio, Pasquale Padalino, Maicon, Stephen Makinwa, Gael Clichy, Leonardo Ulloa, Panagiotis Kone e Diego Perotti.