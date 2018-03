Francesco Baiano, dal Foggia di Zeman alle vittorie con la Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Francesco Baiano, uno degli artefici del miracolo relativo al Foggia allenato da Zdenek Zeman. Nato calcisticamente nel Napoli e trasferitosi poi in Toscana, nell'Empoli, è diventato protagonista proprio con la maglia rossonera con la quale si è laureato capocannoniere della Serie B nella stagione 1990/1991 con 22 gol all'attivo. Dopo due stagioni in Puglia l'attaccante si trasferì poi alla Fiorentina per 10 miliardi di lire e rimase a Firenze per cinque anni mettendo a segno 29 reti in 119 presenze. Fu la spalla di Gabriel Omar Batistuta, con il quale formò una coppia capace di vincere prima il campionato di Serie B e successivamente la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel 1996. Dopo un'esperienza in Inghilterra e le avventure con Ternana, Pistoiese, Sangiovannese e Sansovino appese le scarpe al chiodo, chiudendo una carriera che lo vide anche disputare due gare, valide per le qualificazioni all'Europeo del 1992, con la maglia della Nazionale italiana. Oggi Baiano compie 50 anni e ha intrapreso la carriera di allenatore, prima come vice di Giuseppe Sannino nelle varie esperienze e successivamente come tecnico della prima squadra dello Scandicci in Serie D e del Varese nel 2016/2017.

Sono nati oggi anche Thiago Ribeiro, Michael Johnson, Rey Manaj, Angelo Colombo, Mario Suarez e Yksel Osmanovski.