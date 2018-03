Francesco Toldo, esploso a Firenze, tanti titoli all'Inter: eroe a Euro 2000

© foto di Federico De Luca

La sua partita contro l'Olanda a Euro 2000, di fronte alla folla tutta colorata di arancione non potrà mai essere dimenticata: non solo per i tre rigori parati, due a De Boer e quello decisivo a Bosvelt, ma per la sua prestazione in tutti i 120 minuti di gioco, con l'assedio Orange che non diede i frutti sperati proprio grazie all'allora portiere della Fiorentina, Francesco Toldo. A Firenze l'estremo difensore è stato una vera e propria bandiera, che con Rui Costa e Batistuta ha fatto sognare per anni il popolo viola, ma è all'Inter che ha trovato la maggior parte dei successi della sua carriera, prima di diventare dirigente proprio del club nerazzurro. 348 partite giocate con la Fiorentina, 234 con l'Inter, mentre con la maglia dell'Italia sono state 28 le presenze, prima di appendere i guantoni al chiodo. Il suo palmares vanta cinque Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, cinque Scudetti e una Champions League. Oggi Toldo compie 46 anni.

Sono nati oggi anche Antonin Panenka, Matteo Darmian, Emmanuel Badu e Gaston Ramirez.