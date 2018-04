Gabriel Jesus, nuovo fenomeno del City pronto a prendere per mano il Brasile

© foto di Imago/Image Sport

Per gli addetti ai lavori, ma anche per il più distratto tifoso di calcio, Gabriel Jesus è considerato il nuovo astro nascente del futebol brasiliano. Una sorta di nuovo Neymar, per aspettative e non di certo per ruolo. Quel numero 9 che la Seleçao aspetta più o meno dai tempi di Ronaldo. Nato calcisticamente nel Palmeiras, nel 2015 approdò in prima squadra e non ci volle molto a intravedere in lui le movenze del predestinato. Esploso da seconda punta, la scarsa propensione al lavoro di squadra lo ha portato via via sempre più verso il ruolo di centravanti. Due estati fa il Manchester City di Guardiola lo acquista per 32 milioni di euro, lasciandolo in Brasile per ulteriori sei mesi. A gennaio 2017 ecco l’arrivo in Inghilterra e le prime apparizioni, quasi sempre segnate da reti decisive, con i Citizens. Poche settimane dopo il suo arrivo, Gabriel Jesus aveva già soffiato il posto ad un certo Aguero. Uno che radiomercato valuta ben oltre i 50 milioni di euro. E quest'anno, al netto di un brutto infortunio, ha continuato a segnare nel City dei record. Anche con la Nazionale ha già avuto modo di farsi conoscere: dopo aver giocato le Olimpiadi, ha esordito nella Nazionale A con una doppietta e ora si candida ad essere il centravanti titolare del Brasile in Russia. Mica male, per uno che oggi compie 21 anni. In carriera, oltre all’oro olimpico, ha vinto un Campionato brasiliano, una Coppa del Brasile e una Coppa di Lega inglese.

