Gianfranco Zola, dall'eredità di Maradona alle magie di Stamford Bridge

In Inghilterra lo chiamavano, e lo chiamano ancora, 'Magic Box'. Un modo come un altro per esaltare la classe cristallina di Gianfranco Zola, talento di Oliena che mosse i primi passi nel Corrasi. Poi la Nuorese, quindi la Torres, prima del grande salto nel Napoli dall'89 al '93. Con gli azzurri Zola ha giocato oltre 100 partite consacrandosi come uno dei migliori talenti del calcio italiano. Dopo il Napoli, ecco la chiamata del Parma e la definitiva consacrazione che lo portarono ad accettare la corte del Chelsea, 4 anni dopo il suo arrivo al Tardini. Nel '96 il Chelsea pagò 12,5 miliardi per il suo cartellino ed al suo arrivo a Stamford Bridge c'era Gianluca Vialli ad attenderlo. Il primo anno in Inghilterra fu eletto miglior giocatore del campionato, riconoscimento che non fece altro che accrescere il suo gradimento fra i sostenitori Blues. Il Napoli tentò, invano, di riportarlo in Italia ma il feeling di Magic Box col calcio inglese lo portò a prendere la decisione di proseguire in Premier. Alla fine, Zola rimase ben 7 anni al Chelsea, contribuendo ai successi blues e deliziando i palati dei tifosi con tocchi di classe e gol sopraffini. Nel 2003 tornò in Italia, nel suo Cagliari, mentre oggi è impegnato nella carriera da allenatore. In carriera Zola ha vinto tanto, ma forse non abbastanza in relazione alla sua classe: un Campionato italiano, una Supercoppa italiana, 2 Coppe d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese, un Community Shield, 2 Supercoppa UEFA, una Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe. Oggi Gianfranco Zola compie 52 anni.

Sono nati oggi anche Giuseppe Furino, Marcio Amoroso, Hernan Crespo, Nuno Gomes, Alberto Gilardino, Piermario Morosini, Samir Ujkani e Dejan Lovren.