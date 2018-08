Harry Kane, l'uragano Spurs che si è imposto anche al Mondiale russo

© foto di Imago/Image Sport

Harry Kane. O Hurricane, ovvero Uragano. L'assonanza è la stessa, la scrittura leggermente diversa ma poco importa. Il risultato è quello. Harry Kane, l'uragano del Tottenham padrone dei cannonieri in Inghilterra e ora anche al Mondiale. Raramente soprannome fu più azzeccato, visto che in campo l'attaccante degli Spurs è un vero e proprio tornado, vista la forza e l'impatto che ha sulle partite e sulle difese avversarie. Nato e cresciuto nel Tottenham, ha avuto bisogno di due prestiti prima di poter esordire in prima squadra: prima al Leyton Orient, poi al Millwall. Quindi l'esordio con gli Spurs e altri due prestiti: uno al Norwich, l'altro al Leicester non ancora campione d'Inghilterra, anzi. Era il 2013. Da quell'estate solo Spurs e tanti, tanti gol fino alla vittoria della classifica cannonieri in Premier nel 2016 e nel 2017, oltre come detto al trionfo in quella del Mondiale russo. Nonostante le offerte milionarie ha sempre rifiutato per amore del Tottenham, almeno fino ad oggi. Da sottolineare come nei mesi scorsi sia arrivato anche un rinnovo a cifre da top player assoluto, per allontanare ulteriormente le sirene. Anche con la maglia della Nazionale ha iniziato a diventare protagonista, come dimostrano i 6 gol al Mondiale e la fascia da capitano al braccio da quando Southgate ed il suo panciotto sono alla guida dei Tre Leoni. In carriera non ha ancora vinto niente, ma continuando così siamo certi che i successi non tarderanno ad arrivare. Nel nuovo stadio del Tottenham o da qualche altra parte del mondo. Oggi Harry Kane compie 25 anni.

Sono nati oggi anche Bruno Pesaola, Luis Aragones, Michael Carrick, Nene, Mathieu Debuchy e Albin Ekdal.