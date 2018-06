Hernandez, Chicharito con il vizio del gol tra Premier, Liga e Bundes

© foto di Imago/Image Sport

Javier Hernandez, il Chicharito campione del mondo con il Real Madrid nel 2014. Nato calcisticamente nel Chivas, dov'è rimasto fino al 2010, nell'estate dei Mondiali sudafricani il Manchester United lo portò in Europa e con la maglia dei Red Devils ha disputato un totale di 157 partite mettendo a segno 59 gol. Nella stagione 2014/2015 ha invece vestito la camiseta blanca del Real Madrid, con la quale è sceso in campo 33 volte siglando 9 reti. La più importante in Champions League nella gara di ritorno dei quarti di finale contro l'Atletico Madrid, che valse l'accesso alla semifinale. Successivamente il ritorno al Manchester United e il quasi immediato passaggio al Bayer Leverkusen, a titolo definitivo, dove gioca da due stagioni. 40 presente e 26 reti al suo primo anno in Germania, 33 e 12 gol nel secondo. Nell'estate del 2017 il ritorno in Premier League e ha concluso la stagione segnando 4 gol in 13 partite. Con la sua Nazionale ha invece giocato 100 gare segnando 49 gol. Nel suo personale palmares può vantare due Premier League, tre Community Shield, una Coppa del mondo per club e una Gold Cup, quella del 2011 nella quale si è anche laureato capocannoniere. Oggi Hernandez compie 30 anni. Sono nati oggi anche Alexi Lalas, Giuseppe Bruscolotti, Carlo Muraro e Abel Balbo.