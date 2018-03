Javier Saviola, El conejo oro olimpico 2004 e la deludente stagione a Verona

© foto di Federico De Luca

Javier Saviola, detto El conejo, è stato uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale a negli anni 2000 e ha vestito molte maglie di spessore, tra le quali delle del Barcellona e del Real Madrid. Nato calcisticamente nel River Plate, furono proprio i blaugrana, dopo averlo visto segnare ben 45 reti in 86 gare con i Millionarios in tre stagioni, a portarlo in Europa e il suo impatto con il calcio spagnolo fu subito positivo. Dopo tre anni molto positivi i prestiti al Monaco e al Siviglia, dove l'attaccante non riuscì però a imporsi, con il Barça che lo richiamò alla base nel 2006 prima di cederlo al Real Madrid. Con la maglia dei Blancos il giocatore non è però mai tornato sui livelli dei suoi primi anni nella Liga e dopo l'esperienza nella Capitale spagnola ha concluso la sua carriera tra Benfica, Malaga, Olympiacos ed Hellas Verona, dove ha messo a segno soltanto due gol in 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, prima di chiudere con il calcio giocato tornando al River Plate. Con la maglia della Nazionale argentina ha invece giocato 40 gare mettendo a segno 11 reti. Il suo palmares vanta due campionati argentini, una Liga, una Supercoppa di Spagna, un campionato portoghese, tre coppe di Lega portoghesi, un campionato greco, una Coppa UEFA, una Copa Libertadores e un oro olimpico. Oggi Saviola compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Roberto Baronio, Alessandro Melli e Fabrizio Ravanelli.