Jean-Marie Pfaff, portiere dai guanti giganti e showman dopo il ritiro

Jean-Marie Pfaff è considerato, dai nostalgici del mondo del calcio, uno dei migliori portieri di sempre. Nato calcisticamente nel Beveren, dove rimase fino al 1982, la tappa successiva fu il Bayern Monaco, con cui vincerà tantissimo. Nell'88-'89 firma per il Lierse, dall'89 al '91 gioca nel Trabzonspor. Dopo il ritiro ha partecipato a diversi show televisivi, compreso un reality show basato sulle vicende della sua famiglia chiamato De Pfaffs. In campo è rimasto famoso, oltre che per le sue qualità, per la spensieratezza con cui viveva le partite: dai guantoni giganti ai tentativi di riparo sotto gli ombrelli dei fotografi nelle domeniche troppo piovose. In carriera ha vinto un campionato belga, una Coppa del Belgio, 3 Campionati tedeschi, due Coppe di Germania e una Supercoppa di Germania. Inoltre è stato protagonista del quarto posto del Belgio ai Mondiali dell'86. Oggi Pfaff compie 64 anni. Sono nati oggi anche Guillermo Amor, Mbo Mpenza e Ferdinando Sforzini.