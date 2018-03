Joe Jordan, lo Squalo scozzese con un passato rossonero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo gli inizi di stagione nel Leeds, Joe Jordan passò al Manchester United. Nonostante le aspettative, con i Red Devils non vinse praticamente niente ma i tre anni a Old Trafford gli valsero comunque la chiamata del Milan. I rossoneri erano reduci dalla promozione, ma a fine anno si materializzò una nuova retrocessione. In B, con la maglia rossonera, Jordan mise a segno 10 reti per poi passare, l'anno successivo, all'Hellas Verona. Nonostante gli scarsi risultati col Milan, Joe Jordan fu comunque inserito nella lista dei 110 giocatori più importanti della storia rossonera. La stagione con l'Hellas non andò bene e Jordan torno in Inghilterra, dove firmò col Southampton. Soprannominato in patria 'lo Squalo', il suo palmares a fine carriera risulterà più povero di quanto si possa immaginare. Jordan infatti in carriera vinse 'solo' un Campionato inglese, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa delle Fiere e una Coppa Mitropa. Oggi Joe Jordan compie 65 anni.

Sono nati oggi anche Roman Pavljucenko, Martin ŠSkrtel, Keylor Navas e Alex Telles.