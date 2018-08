Louis Van Gaal, 20 trofei su 5 panchine e le due esperienze in Nazionale

© foto di Imago/Image Sport

Louis Van Gaal, uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Dopo una breve carriera da giocatore, nel ruolo di difensore, con le maglie di Ajax, Anversa, Stormvogels Telstar, Sparta Rotterdam e AZ, ha intrapreso subito quella da allenatore, iniziando proprio all'AZ Alkmaar come vice. Successivamente il passaggio all'Ajax dove per la prima volta ha svolto il ruolo di tecnico della prima squadra. Nel 1997 il passaggio al Barcellona, dove come vice ha avuto anche Jose Mourinho. Poi la prima esperienza come commissario tecnico della Nazionale olandese e il ritorno al club catalano, prima di ricominciare dall'Ajax e tornare all'AZ. Nel 2009 la chiamata del Bayern Monaco, poi ancora quella dell'Olanda e infine l'avventura al Manchester United, chiusa con la vittoria della FA Cup nel 2016. La sua filosofia calcistica è considerata all'avanguardia, visto che non si basa su un modulo fisso ma piuttosto sull'apertura mentale e il rapporto di fiducia fra tecnico e giocatori. In tutta la sua carriera in panchina l'allenatore ha vinto: quattro campionati olandesi, una Coppa e tre Supercoppe d'Olanda, due Liga, una Copa del Rey, una Bundesliga, una Coppa e una Supercoppa di Germania, una FA Cup, una Coppa UEFA, una Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa Intercontinentale. Oggi Van Gaal compie 67 anni.

È nato oggi anche Abel Hernandez.