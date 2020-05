Marcelo, l'erede di Roberto Carlos che ha monopolizzato la fascia sinistra del Real Madrid

Considerato uno dei migliori terzini sinistri degli ultimi decenni, il brasiliano Marcelo in carriera ha indossato soltanto due maglie: la prima è stata quella della Fluminense, club in cui è cresciuto calcisticamente e si è fatto notare dai grandi scout europei. La seconda quella del Real Madrid, società che Marcelo difende dal 2007. Arrivato al Bernabeu come erede designato di Roberto Carlos, il brasiliano ci ha messo un po' di tempo a capire i ritmi del calcio europeo e quindi ad imporsi seguendo le sue caratteristiche ultra offensive. Poi, una volta conquistata la maglia da titolare, nessuno è più riuscito a sfilargliela. Terzino di grande corsa e ottima qualità tecnica, negli scorsi anni è cresciuto anche tatticamente diventando un vero e proprio perno del Real Madrid dominatore in Europa, grazie anche ad una straordinaria empatia col Cristiano Ronaldo blanco. Anche con la Seleçao è diventato col tempo il titolare indiscusso del ruolo contribuendo ai più recenti successi. In carriera ha vinto ovviamente tantissimo: 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppa di Spagna, 2 Copa del Rey, 4 Champions League, 3 Supercoppa UEFA, 4 Coppa del Mondo per Club, un bronzo e un argento olimpico e una Confederations Cup.

Oggi Marcelo compie 32 anni e chissà che la Juventus, dopo gli interessamenti dell’estate scorsa, non torni a pensare al brasiliano proprio su assist di CR7.

Sono nati oggi anche Evaristo Beccalossi, assimo Briaschi, Gianluca Sansone e Niccolò Giannetti.