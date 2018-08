Marco Materazzi, bandiera nerazzurra con la notte da eroe a Berlino

© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi, vera bandiera dell'Inter e protagonista assoluto ai Mondiali di Germania del 2006. Nato calcisticamente nelle giovanili della Lazio, dopo le esperienze con Messina, Tor di Quinto, Marsala e Trapani arrivò al Perugia nel 1995, prima di passare in prestito al Carpi. Nel 1997 il ritorno in Umbria e successivamente la parentesi all'Everton e ancora due stagioni nel club del centro Italia, con la 2000-2001 da leader assoluto, con 12 gol realizzati in 30 partite di Serie A. L'estate successiva il passaggio all'Inter, dove il difensore è rimasto per 10 stagioni e ha disputato 301 gare mettendo a segno 20 reti, diventando una vera bandiera e contribuendo a tantissimi successi. Prima di appendere gli scarpini al chiodo le sette presenze in India con il Chennaiyin dove è poi rimasto come allenatore. Nella sua carriera il centrale nato a Lecce ha vinto: quattro Coppe Italia, altrettante Supercoppe italiane, cinque Scudetti, una Champions League e una Coppa del mondo per club, ma è con la maglia della Nazionale che si è tolto la soddisfazione più grande, vincendo il Mondiale 2006. Quattro presenze e due gol nella rassegna iridata, con il colpo di testa vincente in finale contro la Francia che ha regalato il pareggio agli azzurri. Freddo dal dischetto contro i transalpini nella lotteria dei rigori e protagonista nell'azione che ha portato alla clamorosa espulsione di Zinedine Zidane durante i tempi supplementari. Oggi Materazzi compie 45 anni.

