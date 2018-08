Mario Corso, il piede sinistro di Dio che ha legato il suo nome all'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter, Inter e ancora Inter. Quello di Mario Corso è un nome che non può essere diviso dai colori della Beneamata. Per tutti semplicemente Mariolino, era un centrocampista dallo scarso dinamismo ma dalla tecnica a tratti sopraffina. Piede mancino, fu uno dei primi a battere le punizioni con la cosidetta tecnica della 'foglia morta'. Nato calcisticamente nell'Audace SME, nel '57 passò all'Inter e vi rimase per ben 16 anni, fino al '73. Negli anni nerazzurri si tolse moltissime soddisfazioni, tanto a livello nazionale quanto internazionale andando a vincere per due volte la Coppa dei Campioni. Gli ultimi due anni di carriera li passò al Genoa, con cui riuscì comunque a mettersi in luce contribuendo al buon andamento del club ligure del tempo. Dopo l'addio al calcio giocato, ha tentato l'avventura in panchina anche e soprattutto con l'Inter. In carriera, Mario Corso ha vinto molto: 4 Campionati italiani, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Oggi Mariolino Corso compie 77 anni.

Sono nati oggi anche Angelo Domenghini, Michael Zorc, Roberto Mussi, Ivan Juric e Ricardo Rodriguez.