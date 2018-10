Mark Viduka, dalla Champions con il Leeds al record a Middlesbrough

© foto di Richard Sellers/Sportsphoto

La storia del Leeds in Europa, con la Champions League disputata da protagonista e poi il record di gol in Europa con il Middlesbrough a 8 reti. La carriera di Mark Viduka, attaccante australiano, ha trovato i suoi punti più alti in Premier League, dove per anni ha fatto valere la legge dei suoi gol. Nato calcisticamente nel Melbourne Knights è approdato in Europa nel 1995, alla Dinamo Zagabria, dove ha giocato per tre stagione mettendo a segno 40 gol in 81 gare. Nel 1998 il passaggio al Celtic e con la maglia biancoverde ha realizzato la bellezza di 30 reti in 37 presenze. I suoi gol hanno fatto poi drizzare le antenne ai club di Premier, con il Leeds che lo acquistò per 6 milioni di sterline nel 2000, consegnandogli le chiavi dell'attacco. 130 presenze condite da 59 gol, 44 dei quali nelle prime due stagioni, ma complice la grave crisi finanziaria che colpì il club fu costretto ad andarsene e approdò al Middlesbrough dove rimase per tre anni. Infine la parentesi al Newcastle, con 7 gol in 38 gare. Con la sua Nazionale ha invece giocato 38 partite mettendo a segno 7 reti e arrivando secondo nella Confederation Cup in Arabia Saudita del 1997. il suo palmares vanta un campionato australiano, tre titoli croati, tre coppe di Croazia e una Scottish League Cup. Oggi Viduka compie 43 anni.

Sono nati oggi anche Jorge Burruchaga, Pierluigi Olandini, Gonzalo Sorondo e Djamel Mesbah.