Massimo Maccarone, il Big Mac empolese emigrato in Australia

Nato nelle giovanili del Milan, Massimo Maccarone ha vestito la maglia rossonera per 5 anni, arrivando fino alla prima squadra allenata da Fabio Capello. Nel '98, senza aver disputato nessuna gara ufficiale, passò in prestito al Modena, quindi Prato, Varese e ancora Prato. Nel 2000 l'Empoli decide di scommettere su di lui e lo porta al Castellani dove riuscirà a mettersi in mostra con 286 gol in 68 presenze. Numeri niente male che gli valsero la chiamata del Middlesbrough. In Inghilterra Big Mac, questo il soprannome coniato dai tifosi, resterà due anni lasciando buoni ricordi. Nel 2004 passa in prestito al Parma, quindi al Siena prima di far ritorno al Boro per un altro biennio al termine del quale sceglie ancora Siena. In bianconero resterà 3 anni e diventerà un punto di riferimento, quindi il trasferimento al Palermo nel 2010-2011. L'anno seguente giocherà nella Sampdoria, quindi il quinquennio all'Empoli in quella che sarà la tappa più importante della sua carriera per sua stessa ammissione. Nei 5 anni in azzurro Maccarone diventa capitano e leader tecnico della squadra guidandola a salvezze a volte insperate. Quest'estate, dopo alcuni problemi con la dirigenza, decide di emigrare in Australia per firmare con il Brisbane Roar. Dopo esser stato un punto fermo dell'Under 21, riesce a guadagnarsi due convocazioni anche con la Nazionale maggiore. Durante l'esperienza inglese ha vinto una Coppa di Lega.

Oggi Big Mac compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Carlo Cudicini, Daniele Carnasciali e Andres Tello.