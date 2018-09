Mathieu Valbuena, dai trionfi con il Marsiglia al caso a luci rosse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mathieu Valbuena, campione in campo, con alcuni problemi di troppo fuori. Nato calcisticamente nel nel Bordeaux nell'estate del 2006 si è trasferito al Marsiglia ed è proprio con la maglia biancoceleste del club del sud della Francia che ha fatto le cose migliori nella sua carriera, per un totale di 326 presenze e 37 reti realizzate. Con l'Olympique ha vinto una Ligue 1, tre coppe di Lega francese e due Supercoppe di Francia, unici trofei conquistati fino a oggi dal centrocampista offensivo. Nel 2014 il passaggio alla Dinamo Mosca e successivamente, nel 2015, il ritorno in Francia al Lione. Nel corso dell'estate 2017 poi il trasferimento al Fenerbahce. Il fantasista è salito però alla ribalta per il caso a luci rosse che lo ha visto coinvolto insieme a Benzema, che è costato la maglia della Nazionale all'attaccante transalpino. Con la casacca dei Blues il giocatore è sceso in campo 52 volte, l'ultima delle quali nell'ottobre del 2015, segnando 8 reti. Oggi Valbuena compie 33 anni.

Sono nati oggi anche Marco Di Loreto, Wilfredo Caballero, Filip Djordjevic e Assane Gnoukouri.