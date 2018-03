Mauricio Pochettino, manager che sta rendendo grande il Tottenham

© foto di Federico De Luca

Discendente di immigrati piemontesi, Mauricio Pochettino ha iniziato a giocare a calcio nel Newell's Old Boys. Nel club di Rosario rimase 6 anni, fino al '94, quando decise di provare l'avventura europa nell'Espanyol in quella che diventerà la sua seconda casa calcistica. Dal 2001 al 2003 indossò la maglia del PSG, quindi Bordeaux e ancora Espanyol per chiudere la carriera, dal 2004 al 2006. E proprio lì, nell'altra Barcellona, il tecnico argentino iniziò ad allenare nel 2009. Alla guida della prima squadra rimase fino al 2013 dopo 3 salvezze, ma l'inizio disastroso del quarto anno convinse la dirigenza ad esonerarlo. Poche settimane dopo diventerà l'allenatore del Southampton mentre a fine stagione, nel maggio del 2014, firmerà per il Tottenham. Nei 4 anni a Londra l'allenatore argentino ha fatto fare progressi enormi agli Spurs, tanto sul campo quanto a livello di club in un ruolo da vero e proprio manager all'inglese. E proprio per questi suoi successi, il suo profilo è finito nelle liste di parecchi top club europei. Ma non del Barcellona, visto che lui stesso si è sempre detto tifoso dell'Espanyol e quindi impossibilitato ad accettare un'eventuale chiamata dei blaugrana. Il presente però racconta di un Tottenham ancora in corsa per FA Cup e Champions League, con la Juventus prossima avversaria della squadra di Pochettino a Londra per il ritorno degli ottavi. In carriera, da giocatore, ha vinto due campionati argentini, due coppe di Spagna, quattro coppe di Catalogna e un Intertoto. Da allenatore, invece, la pagina riguardante i successi è ancora in attesa della prima voce. Oggi Mauricio Pochettino compie 46 anni.

Sono nati oggi anche Harry Redknapp, Ciriaco Sforza, Massimo Drago, Damien Duff, Francesco Tavano, Kevin Kuranyi, Lisandro Lopez, Modibo Diakité, Vito Mannone, Toby Alderweireld, Armando Izzo, Andrea Conti e Lazar Markovic.