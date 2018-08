Milan Rapajc, Italia nel destino: dal Perugia al gol Mondiale

Milan Rapaic è stato uno dei giocatori più talentuosi della storia del Perugia, capace di scrivere pagine importanti con la maglia del Grifo, nei suoi quattro anni trascorsi nel capoluogo umbro. Nato a Nova Gradiska nel 1973 ha mosso i suoi primi passi da professionista nell'Hajduk Spalato dove ha costruito praticamente tutto il suo palmares vincendo tre campionati croati, una Coppa di Jugoslavia, due coppe e tre supercoppe di Croazia. Nell'estate del 1996 il suo arrivo in Italia dove nelle prime due stagioni, tra Serie A e B, mise a segno 9 reti in 59 partite. La sua migliore stagione fu però la 1998/99 quando realizzò 9 gol giocando tutte le partite e diventando un beniamino della tifoseria perugina. Nel 2000 il suo addio, con il trasferimento al Fenerbahce e proprio il primo anno ha completato il suo bottino di trofei vincendo il campionato turco. Il ritorno all'Hajduk, quello in Italia all'Ancona e le esperienze allo Standard Liegi e all'HNK Trogir per terminare la sua carriera, mentre con la maglia della sua Nazionale ha disputato 49 partite segnando 6 gol, uno dei quali al Mondiale del 2002, proprio contro l'Italia. Oggi Rapaic compie 45 anni.

