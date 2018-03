Oscar Dertycia, il pugile argentino che a Firenze perse anche i capelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra le tante meteore sudamericane passate in Serie A, impossibile non ricordare Oscar Dertycia. Centravanti argentino soprannominato El pugile in patria, iniziò a giocare e segnare nell'Instituto de Cordoba, la squadra della sua città. Dopo quasi 100 gol passò all'Argentinos Juniors, quindi ecco la chance italiana con la Fiorentina che vinse l'asta per questo centravanti che in Europa aveva attirato grandissima curiosità. L'esperienza italiana, però, non andò proprio come si aspettava. Dopo metà stagione i viola affrontarono il Napoli di Maradona sul neutro di Perugia e l'attaccante, che giocava in coppia con Baggio, si scontrò con Maradona. La diagnosi fu pesante, lesione dei legamenti del ginocchio. Fu questo l'inizio della fine, per Dertycia: non potendo più partecipare ai Mondiali del '90, il giocatore finì in un periodo di depressione che gli comportò anche la perdita dei capelli, oltre a un peggioramento generale a livello fisico. La sua esperienza fiorentina si concluse con 19 partite e 4 gol. Poi Cadice, Tenerife, Albacete, Belgrano, Talleres, Instituto, Deportivo Temuco, General Paz Juniors e Coopsol. Oggi Oscar Dertycia compie 53 anni. Sono nati oggi anche Oscar Tabarez, Zbigniew Boniek, Antonio Rudiger e Bryan Cristante.