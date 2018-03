Papa Waigo, la gazzella che rimarrà per sempre nei cuori fiorentini

© foto di Giacomo Morini

Arrivato in Italia nel 2001 grazie al Verona, Papa Waigo è rimasto al Bentegodi fino al 2005, anno in cui fa acquistato dal cesena. Con i bianconeri il senegalese ha giocato due ottime stagioni, 71 partite con 20 reti, e si è fatto notare dal Genoa. L'esperienza a Marassi non andò benissimo, ma a gennaio ecco la Fiorentina. A Firenze resterà poco ma riusci comunque a imprimere il suo nome nelle menti dei sostenitori gigliati grazie alla rete che contribuì alla vittoria dell'allora squadra di Prandelli contro la Juventus, a Torino, nello storico 2-3 raggiunto al 93' da Osvaldo. Poi Lecce, una buona esperienza al Southampton, Grosseto, Ascoli, Al-Wahda, Al Ettifaq, Al-Raed, Ittihad Kalba, Al-Urooba e Al Thaid. Oggi Papa Waigo compie 34 anni.

Sono nati oggi anche Carlo Osti, Lubos Kubik, Owen Hargreaves, Salvatore Aronica, Luciano Zauri e Federico Peluso.