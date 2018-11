Paul Scholes, il Silent Hero più grande di sempre. Non solo a OldTrafford

Solo ed esclusivamente la maglia del Manchester United. Dal 1991 al 2013. 22 anni, per l'esattezza. Questo il tempo dedicato da Paul Scholes alla leggendaria maglia dei Diavoli Rossi. Oltre due decenni di vittorie che lo hanno innalzato nell'Olimpo del calcio rendendolo uno dei più forti centrocampisti della storia prima ancora che d'Inghilterra. Con il club di Old Trafford, in totale, saranno 676 presenze e 150 gol. Numeri straordinari per un campione straordinario che assieme a Ryan Giggs, e a Sir Alex Ferguson ovviamente, ha scritto pagine inossidabili della storia della Premier League. "L'avversario più complicato da affrontare e il più grande centrocampista delle ultime generazioni", ha detto di lui Zinedine Zidane. Con Xavi che gli faceva eco: "Il più grande centrocampista centrale degli ultimi 20 anni". Forse basta questo, a chi non ricorda le sue battaglie di Old Trafford, per sintetizzare il carisma, la classe del Silent Hero albionico. Il suo palmares, poi... Impressionante, per usare una sola parola: 11 campionati inglesi, 3 Coppe d'Inghilterra, 7 Community Shield, 3 Coppe di Lega inglese, 2 Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Coppa del Mondo per Club. Unica pecca? Gli zero titoli conquistati nei 7 anni di militanza con la Nazionale dei Tre Leoni. Oggi Paul Scholes compie 44 anni.

Sono nati oggi anche Hector Cuper, Giovanni Cervone, Dietmar Beiersdorfer, Willian Viali, Moris Carrozieri a Marcelo Brozovic.