Paulo Dybala, presente bianconero con il futuro ancora da scrivere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, presente e futuro di una Juventus che non vuole smettere di vincere. Nato calcisticamente nell'Istituto Atletico Central Corboba è arrivato in Italia nell'estate 2012, con Maurizio Zamparini che investì ben 12 milioni di euro per vestirlo di rosanero, cifra record nella storia della società siciliana. La sua prima stagione in A coincise però con la retrocessione del Palermo, con l'argentino che segnò i suoi primi tre gol italiani, mentre l'anno successivo, in B, scese in campo 28 volte mettendo a segno 5 reti, che contribuirono alla vittoria del campionato cadetto con conseguente promozione. L'anno della sua consacrazione è stato quello successivo, visto che per la prima volta il giocatore è andato in doppia cifra, siglando 13 gol in 34 partite. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni della Juventus, che nell'estate degli addii di Tevez, Pirlo e Vidal, ha puntato su di lui per iniziare il nuovo progetto. 19 reti in 34 presenze nella sua prima stagione, 11 in 31, solo in campionato, nella seconda e più in generale una crescita dal punto di vista della personalità e dell'impatto sulle sorti della squadra. Lo scorso anno ha iniziato forte, con 11 reti nella prima parte di campionato, salvo poi rallentare e tornare in una media 'umana', mentre in questa stagione sono sei le reti segnate, tra campionato e Champions League, in 14 presenze. Le sirene di mercato non mancano mai per la Joya e non è da escludere che possa lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo, ma per il momento Massimiliano Allegri punta molto su di lui, per riuscire a fare quel triplete che farebbe entrare tutto il gruppo bianconero nella storia. In carriera ha vinto 3 Campionati italiani, una Supercoppa italiana e 3 Coppa Italia. Oggi Paulo Dybala compie 25 anni.

Sono nati oggi anche Gustavo Poyet, Sergio Conceicao, Riccardo Zampagna, John Heitinga ed Eder.