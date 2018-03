Pedrag Mijatovic, dal dispiacere alla Juve all'esperienza alla Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Da giocatore è stato una stella del Real Madrid di fine anni '90. Lui è Predrag Mijatovic, ex attaccante montenegrino con un passato (e un futuro) anche in Italia. Nato calcisticamente nel Partizan Belgrado, Pedja sbarcò in Spagna grazie al Valencia. Al Mestalla restò tre stagioni prima di essere acquistato, appunto, dal Real Madrid. Con i Blancos giocherà 3 stagioni e contribuirà a riportare i Galacticos sul tetto d'Europa. Resta famoso, infatti, il suo gol nella finale di Champions League del '97-'98 contro la Juventus che decise il risultato finale. Dopo quel gol, nel '99, venne chiamato dalla Fiorentina di Cecchi Gori ed arrivò fra l'entusiasmo dei fiorentini, memori proprio della rete decisiva contro i rivali bianconeri. In viola non scriverà pagine indimenticabili, ma riuscirà comunque ad alzare una Coppa Italia nel 2000-2001. Dopo l'addio al calcio giocato, ecco il ruolo di direttore sportivo del Real Madrid, carica che ricoprirà per tre anni, fino al 2009. Oggi Mijatovic compie 49 anni.

Sono nati oggi anche Giovanni Carnevali, Mauro Tassotti, Francesco Cozza e Claudio Marchisio.