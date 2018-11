Peter Schmeichel, leggenda di Old Trafford con il finale di carriera al City

“Gennaio sarà un mercato dove qualche squadra cercherà di rinforzarsi, l’Inter per esempio sta individuando tanti profili giovani di grande valore”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Cagliari e Palermo, Nicola Salerno. In campionato la storia sembra...

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

Peter Schmeichel è stato uno dei giocatori danesi più importanti di tutti i tempi. C'era lui a difendere i pali della Nazionale che nel 1992 si laureò incredibilmente campione d'Europa, ma anche con le squadre di club l'estremo difensore è riuscito a vincere tutto ciò che era possibile. Il suo palmares parla chiaro: quattro campionati danesi con il Brondby dal 1987 al 1991, una Coppa di Danimarca, una Coppa di Lega inglese, cinque Premier League, tre FA Cup, quattro Charity Shield, una Supercoppa Europea e una Champions League con il Manchester United, e infine un campionato portoghese e una sopercoppa di Portogallo con lo Sporting Lisbona. Una vera e propria leggenda a Old Trafford, che ha però rischiato di rovinare tutto nell'ultimo anno della sua gloriosa carriera conclusa nel City con il quale ha disputato 29 gare di Premier. Un altro record che lo riguarda è però quello ottenuto con la maglia dell'Aston Villa visto che nel 2001 è stato il primo portiere a segnare un gol nel campionato inglese nella gara del 20 ottobre contro l'Everton. Schmeichel detiene inoltre il record di presenze con la Nazionale danese, 129, con la quale ha realizzato anche un gol su rigore nella sfida contro il Belgio del 3 giugno 2000. Oggi l'ex portiere danese compie 53 anni ed è sempre presente ai vari sorteggi per le competizioni UEFA, con il ruolo di presentatore.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy