Pino Taglialatela, il Batman che ha vinto lo Scudetto col suo Napoli

Giuseppe Taglialatela, per tutti semplicemente Pino, era un portiere dotato di ottimi riflessi e abilissimo nel parare i calci di rigore. Nato calcisticamente nell'Ischia Isolaverde, Taglialatela passò nell'84 al Napoli, con cui giocò fino all'88. Poi i prestiti all'Avellino e al Palermo, prima di tornare al Napoli. Poi ancora Palermo, Ternana, Bari e, nel '93, l'occasione definitiva con la maglia azzurra. Al San Paolo rimase fino al '99 e giocò spesso titolare, guadagnandosi anche il soprannome di Batman. Dal '99 al 2002 giocò nella Fiorentina, poi Siena, Benevento e Avellino, club con cui chiuse la carriera nel 2006. In carriera 'Batman' si è tolto diverse soddisfazioni, soprattutto lo Scudetto vinto col Napoli nell'86-'87. Ha trionfato poi due volte in Coppa Italia, con Napoli e Fiorentina, e una volta in Supercoppa Italiana. Oggi Pino Taglialatela compie 49 anni.

