Pino Wilson, libero e capitano della Lazio del primo storico Scudetto

Si scrive Pino Wilson ma a Roma, sponda biancoceleste, si legge Il Capitano. Nato a Darlington il 27 ottobre 1945 ha indossato per molti anni la fascia con la maglia biancoceleste addosso. Anche nella stagione 1973/74, quella del secondo Scudetto laziale, era lui il capitano, un uomo che la tifoseria non potrà mai dimenticare. La sua carriera iniziò però in Campania, a Napoli, prima con la maglia della Cirio e poi con quella dell'Internapoli con la quale esordì nel campionato di Serie C e disputò ben 124 gare. Nel 1969 il passaggio alla Lazio dove ricoprì prima il ruolo di terzino e successivamente quello di libero, posizione nel campo nella quale si affermò. Compagno di squadra di Giorgio Chinaglia e allenato dal grande Tommaso Maestrelli, Wilson riuscì a vincere lo Scudetto nel 1974. Quattro anni più tardi, su invito dello stesso Chinaglia si trasferì ai New York Cosmos, squadra in cui giocò una sola stagione prima di tornare alla Lazio. Dove rimase fino al 1980. Oggi Pino Wilson compie 75 anni ad orbitare attorno al mondo del calcio nel ruolo di opinionista.

