Rio Mavuba, l'apolide 'nato in mare' diventato un Bleus a tutti gli effetti

"Nel mio passaporto non è indicata nessuna nazione, c'è soltanto scritto 'né en mer'". Ovvero 'Nato in mare'. Parole e storia di Rio Mavuba, centrocampista e a lungo capitano del Lille con un discreto bottino di presenze anche con la nazionale francese. Oggi la sua casa è invece lo Sparta Praga. La sua storia è del tutto particolare e a tratti strappalacrime: i genitori partirono dall'Angola devastata dalla guerra nell'84 per raggiungere la Francia in nave, nonostante la madre fosse oramai ad un passo dal parto. Lo stress della traversata accelerò la sua nascita e così Rio Mavuba vide la luce proprio su quella barca colma di speranza in mezzo al mare, dove non valeva la giurisdizione di nessuno stato. La famiglia alla fine raggiunse la Francia e il nostro protagonista dovette aspettare la maggiore età per avere il passaporto e tutti i regolari documenti. E oggi, forse anche grazie a quella prima tragica esperienza, Rio Mavuba è diventato il giocatore che tutta la Francia apprezza. Nato calcisticamente nel Bordeaux, nel 2007 si trasferisce in Spagna, al Villarreal, ma le prestazioni non rispettarono le sue potenzialità annunciate. Dopo una sola stagione, il passaggio al Lille, club del quale è diventato il capitano oltre che una bandiera. Sotto la guida di Rudi Garcia, nel 2010-2011, vincerà il campionato francese e conquisterà la maglia della Nazionale, partecipando anche all'ultimo Mondiale del 2014. In carriera, oltre al già citato campionato, ha vinto anche una Coppa di Francia e una Coppa di Lega francese. Oggi Rio Mavuba compie 34 anni.

Sono nati oggi anche Alessandro Potenza, Asier Illarramendi e Keita Balde Diao.