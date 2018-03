Santiago Silva, il Tanque che non ha mostrato le sue esultanze in Italia

© foto di Federico De Luca

In Uruguay e Argentina ha segnato raffiche di gol ovunque. In Italia, nelle due esperienze con Chievo e Fiorentina, si hanno invece ricordi minimi. Santiago Silva, detto El Tanque, ha iniziato la propria carriera nel Central Espanol. Poi River Plate Montevideo e Defensor Sporting, prima del primo approdo in Italia. Col Chievo tuttavia non vedrà mai il campo e a fine stagione se ne tornerà in Sudamerica per riprendere da dove aveva lasciato. Corinthians, Nacional, ancora River di Montevideo, Energie Cottbus, Beira-Mar, Newell's, Central Espanol, Gimnasia, Velez, Banfield e quindi la Fiorentina, la grande occasione della carriera. I suoi gol convinsero Pantaleo Corvino, le sue esultanze strampalate i tifosi gigliati. Il campo però consegnò un verdetto a dir poco pessimo. 12 presenze e un gol, su rigore contro la Roma, prima di far ritorno in Argentina, questa volta al Boca Juniors. Poi Lanus, Arsenal Sarandì, di nuovo Banfield e Universidad Catolica. In carriera, nonostante la militanza nelle più importanti squadre sudamericane, non ha vinto molto: un campionato argentino, un campionato uruguayano e una Copa Sudamericana. Oggi El Tanque compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Gheorghe Popescu, Bixente Lizarazu, Djalminha, Adam Szalai e Kwadwo Asamoah.