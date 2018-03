Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio se lo gode. Le big europee lo sognano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

70, 100, addirittura 200 milioni. Per molti addetti ai lavori il valore di mercato di Sergej Milinkovic-Savic non è quantificabile, al momento. Semplicemente per il fatto che ad ogni prestazione, tanto in Italia quanto in Europa, il centrocampista della Lazio riesce sempre a migliorarsi e a stupire. Per questo da qui a fine stagione, la sua valutazione sembra sedtinata a crescere ancora. Nato calcisticamente nel Grazer AK, dal 2006 al 2014 gioca nel Vojvodina. Quindi il passaggio al Genk, nel 2014-2015, e la stagione successiva quello alla Lazio dopo un lungo testa a testa con la Fiorentina. La sua crescita, da quando è arrivato in biancoceleste, è sembrata davvero senza freni sia dal punto di vista tecnico che fisico. Oggi, Milinkovic-Savic, è uno dei centrocampisti più forti d'Italia e non è un caso che le big inglesi, ma pure quelle spagnole, siano interessate a lui. Nelle tre stagioni alla Lazio sono 21 le reti in 107 partite giocate. Oggi il talento serbo compie 23 anni.

Sono nati oggi anche Djalma Santos, Stale Solbakken, Enrico Fantini, Jonathan, Maxi Moralez e Ryder Matos.